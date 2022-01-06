Як записатися на бустерну вакцинацію: роз'яснення

Із 6 січня усі громадяни України віком від 18 років мають право отримати бустерне (третє) щеплення від коронавірусу. Записатися на нього можна за допомогою застосунку Helsi, повідомляє Обозреватель.

Для отримання "бустера" з моменту другої вакцинації має пройти щонайменше 6 місяців. Він "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів.

У Helsi нагадали, що для третього щеплення МОЗ рекомендує вакцини Moderna або Comirnaty від Pfizer. Для тих, хто раніще був щеплений CoronaVac (Sinovac Biotech), краще обрати бустерну дозу вакциною Pfizer.

Зазначимо, процедура запису на бустерне щеплення така сама, як і на два попередні. Для необхідно зайти за прямим посиланням на сайт сервісу Helsi.me та вибрати день і час вакцинації. Підтвердження запису буде надіслане у смс-повідомленні, яке потрібно буде показати на вході до пункту вакцинації разом із паспортом.

На щеплення можна записатися за допомогою Helsi. Джерело: Скриншот сайту Helsi

Нагадаємо: 6 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні дозволили бустерну дозу вакцини від COVID-19 для всіх громадян віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Вона має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса Омікрон.