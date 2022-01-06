Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим. Привітання було опубліковано у соціальних мережах Facebook та Telegram.

"Дорогі громадяни! Я щиро вітаю всіх, хто разом зі своїми близькими та рідними людьми зустрічає сьогодні першу зірку на вечірньому небі. Її поява знаменує особливий момент та особливе свято – Різдво Христове. Колись народження Сина Божого подарувало людям надію на спасіння та віру у перемогу життя. Нехай сьогодні це свято посилить нашу віру, надію, а головне – любов!", - сказав Зеленський у відеозверненні.