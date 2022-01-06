В Офісі генпрокурора уточнили, яке майно Порошенка потрапило під арешт

В Офісі генерального прокурора розповіли, якого майна п’ятого президента і лідера Євросолідарності Петра Порошенка торкнеться арешт, повідомляє Новое время.

Представник Офісу генпрокурора уточнив під час брифінгу, що арешту підлягає майно, яке, згідно з реєстрами, належить саме Порошенку, — йдеться про нерухомість і рухоме майно, зокрема квартири, будинок і корпоративні права на різні суб'єкти господарювання.

Журналіст-розслідувач програми Схеми Максим Савчук повідомив у своєму Telegram-каналі, що зараз ділянка у Царському селі (Київ) не перебуває під арештом, а дані про сусідню ділянку, яка теж належить Порошенку, реєстр Міністерства юстиції закрив. Він додав, що, можливо, «ще не донесли заяви в Державну виконавчу службу».