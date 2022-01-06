"Епіцентр" потрапив у скандал із продажем подарункового набору з Гітлером

Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" була помічена у продажу книги Адольфа Гітлера "Моя боротьба" (Mein Kampf), повідомляє Ділова столиця.

Книга Гітлера продавалася як подарунковий набір разом із книгами Орея Волота "Крисолюди" та Генрі Форда "Міжнародне єврейство".

На "подарунковий набір" з трьох книг "Епіцентр" виставив ціну 1 499 гривень. При цьому це ціна зі знижкою, а повна вартість становить 1999 гривень.

Тепер посилання, яке веде на сторінку з карткою товару, вже не працює. Однак, набір все ще відображається у списку товарів, якщо в пошуку ввести назву "Моя боротьба".

Як відомо, у 2015 році Верховна Рада ухвалила закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". У "Майн Кампф" лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер викладає свої переконання.