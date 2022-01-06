"Епіцентр" потрапив у скандал із продажем подарункового набору з Гітлером

Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" була помічена у продажу книги Адольфа Гітлера "Моя боротьба" (Mein Kampf), повідомляє Ділова столиця.

Книга Гітлера продавалася як подарунковий набір разом із книгами Орея Волота "Крисолюди" та Генрі Форда "Міжнародне єврейство".

На "подарунковий набір" з трьох книг "Епіцентр" виставив ціну 1 499 гривень. При цьому це ціна зі знижкою, а повна вартість становить 1999 гривень.

1d023414-5a4ab43008164c52a682c4f8154f600

Тепер посилання, яке веде на сторінку з карткою товару, вже не працює. Однак, набір все ще відображається у списку товарів, якщо в пошуку ввести назву "Моя боротьба".

6e142309-e242b8ca45c9aee60a89d7309c2bf6a

Як відомо, у 2015 році Верховна Рада ухвалила закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". У "Майн Кампф" лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер викладає свої переконання.

Новини

analytics