Окрім майна Порошенка, суд арештував активи і рахунки Прямого та 5 каналу

Окрім майна п'ятого президента Петра Порошенка, Печерський районний суд Києва заарештував активи та рахунки Прямого та 5 каналу, повідомляє Новое время.

Як сказано у заяві партії "Європейська солідарність", лідером якої є Порошенко, « це чітко показує, що насамперед режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі ».

Євросолідарність наголошує, що з листопада 2021 року ці канали не належать Порошенку.