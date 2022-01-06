Окрім майна Порошенка, суд арештував активи і рахунки Прямого та 5 каналу
Окрім майна п'ятого президента Петра Порошенка, Печерський районний суд Києва заарештував активи та рахунки Прямого та 5 каналу, повідомляє Новое время.
Як сказано у заяві партії "Європейська солідарність", лідером якої є Порошенко, «
це чітко показує, що насамперед режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі ».
Євросолідарність наголошує, що з листопада 2021 року ці канали не належать Порошенку.
«Прямий і 5 канал — це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, який так сильно бажає лише „теплої інформаційної ванни“», — йдеться у заяві.