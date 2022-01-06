"Укртрансбезпека" не планує зупиняти роботу "Укрзалізниці"

Голова Державної служби безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") Євген Зборовський заявив, що акціонерне товариство "Укрзалізниця" ніхто зупиняти не збирається, оскільки будуть виправлені виявлені порушення, повідомляє Українські Новини.

"Вже другий день читаю заголовки, мовляв, "Укртрансбезпека" позбавляє "Укрзалізницю" ліцензії на перевезення". Дякуємо всім за таку увагу, але насправді все виглядає дещо інакше. "Укртрансбезпека" та "Укрзалізниця" дійсно змінюються. І ті обов'язкові процедури безпеки, які раніше робилися для галочки, вирішувалися "для своїх" або ховалися у дуже довгі ящики, нарешті, почали відбуватися насправді, а не на папері. Ми, звичайно, раді, що нашу роботу помічають наші друзі, але зміна зовсім не там, де її шукають", - написав Зборовський на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, у липні минулого року вперше за п'ять років співробітники "Укртрансбезпеки" провели планову перевірку дотримання "Укрзалізницею" ліцензійних вимог.

Насамперед, складової безпеки.

Підкреслено, що за результатами перевірки було встановлено 116 невідповідностей (порушень), про які було повідомлено минуле керівництво АТ "Укрзалізниця".

"В той же час колишнє керівництво компанії відмовилося від співпраці. Ми запропонували розробити спільний план щодо виправлення ситуації, проте на заплановану зустріч ніхто не з'явився, а на адресу "Укртрансбезпеки" надійшов формальний лист-відписка. Одразу після зміни керівництва "Укрзалізниці" ми розпочали спільну підготовку до нової позапланової перевірки з метою встановлення реальної ситуації в компанії. Хочу подякувати всім рядовим співробітникам "Укрзалізниці" за допомогу та сприяння у проведенні всіх запланованих заходів", - написав Зборовський.

Він сказав, що "Укрзалізниця" не втрачає своєї ліцензії.

За словами голови "Укртрансбезпеки", перевірка дотримання ліцензійних вимог – це стандартна процедура, яка передбачає у разі виявлення низки порушень винесення відповідного рішення щодо зупинення дії ліцензії.

Позапланову перевірку було завершено 24 грудня 2021 року. Її результати показали низку порушень, які не виправлялися роками, що і стало підставою для відповідного наказу.

"Насправді жодної зміни в цьому наказі немає. Наказ набирає чинності лише у разі невиправлення порушень. Фактично, це попередження про можливе скасування ліцензії, а не саму скасування. Як ви розумієте, перевірка проходила заздалегідь. І весь час, поки вона тривала , команда Міністерства, "Укртрансбезпеки" та "Укрзалізниці" спільно працювали над усуненням порушень. Звичайно, порушення будуть виправлені, і ніхто залізницю не зупинятиметься. Де ж зміни? Порушення, які ми знайшли, існували роками. І справжні зміни в тому, що до приходу нашої команди питання безпеки на залізниці не було пріоритетом ні для Міністерства, ні для "Укртрансбезпеки", - написав Зборовський.

Він підкреслив, що розпочато системну роботу з виправлення ситуації з безпекою на залізниці.