На Закарпатті під час повені підліток впав у річку. Його шукають

У Закарпатській області з закінченням дощів стабілізувалася ситуація з повенями. Проте під час негоди у річку Крайня в Рахівському районі впав підліток, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

У воді опинився підліток 2007 року народження. Його пошуки рятувальники продовжать завтра, 7 січня.

Станом на 17:30 сьогодні у Закарпатській області підтопленими залишалися:

10 житлових будинків у Рахівському, Тячівському та Берегівському районах;

360 дворогосподарств;

близько 400 га сільгоспугідь.

Крім того, у Хусті підтоплено дві ділянки автодороги Н-09 протяжністю близько 50 метрів. Водночас проїзд на дорогах загального користування забезпечено.