На Закарпатті під час повені підліток впав у річку. Його шукають
У Закарпатській області з закінченням дощів стабілізувалася ситуація з повенями. Проте під час негоди у річку Крайня в Рахівському районі впав підліток, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
У воді опинився підліток 2007 року народження. Його пошуки рятувальники продовжать завтра, 7 січня.
Станом на 17:30 сьогодні у Закарпатській області підтопленими залишалися:
- 10 житлових будинків у Рахівському, Тячівському та Берегівському районах;
- 360 дворогосподарств;
- близько 400 га сільгоспугідь.
Крім того, у Хусті підтоплено дві ділянки автодороги Н-09 протяжністю близько 50 метрів. Водночас проїзд на дорогах загального користування забезпечено.