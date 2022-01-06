В Еміратах тим, хто поширює чутки в інтернеті, загрожує штраф та в'язниця

Прокуратура Об'єднаних Арабських Еміратів попередила населення країни про суворі покарання за поширення неправдивої інформації в інтернеті. Так, за публікацію чуток та неперевірених новин на порушників чекають великі штрафи та тюремне ув'язнення, повідомляє Русские Эмираты.

Зокрема, будь-кому, хто використовує Інтернет для публікації або розповсюдження неперевірених новин, чуток або інформації, що вводить в оману та суперечить даним, опублікованим в офіційних джерелах, загрожує рік в'язниці та штраф у розмірі 100 000 дирхамів.

У ситуації кризи, стихійного лиха чи пандемії, уточнили прокуратури, ці протиправні діяння каратимуться штрафом у розмірі 200 тисяч дирхамів та двома роками тюремного ув'язнення. Це стосується хибних новин, які формують громадську думку з метою настроїти людей проти чинної влади.

Федеральний декрет-закон, спрямований на боротьбу з розповсюдженням хибних новин, було прийнято у 2021 році.