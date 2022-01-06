США про місію ОДКБ в Казахстані: "є питання про законність запиту"

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі зробила заяву з приводу ситуації в Казахстані. Зокрема вона прокоментувала запит президента Казахстану до ОДКБ про проведення "миротворчої" місії в країні, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

За словами представника Білого дому, Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Казахстані, в тому числі за розгортанням сил ОДКБ.

"У нас є питання про характер цього запиту (президента Казахстану - ред.), про те, чи було це законним запрошенням чи ні. На даний момент ми не знаємо цього" , - заявила журналістам Псакі.

Нагадаємо, вчора президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив ОДКБ ввести війська, щоб придушити протести в країні.

Сьогодні ввечері в Казахстан прибули перші підрозділи російських військ. А найближчим часом мають прибути військові з Білорусі, Вірменії та Таджикистану.

За словами генсека ОДКБ, перекидання військ В Казахстан планується завершити вже завтра.