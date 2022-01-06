Одеса увійшла до топ-9 міст світу для подорожей

Одеса опинилася на другому місці у рейтингу найбільш «інтригуючих» міст світу, які необхідно відвідати у 2022 році, повідомляє Думська.

За версією впливового британського видання The Independen, Одеса – одне з тих міст, які кореспонденти видання планують відвідати цього року та радять зробити це всім туристам.

Одеса опинилася на другому місці, поступившись лише Відню. За нею найпривабливішими для подорожей містами стали Ханья (Кріт), Неаполь (Італія), Париж (Франція), Сеул (Південна Корея), Каунас (Литва), Осло (Норвегія) та Спліт (Хорватія).

Такий інтерес до Одеси виник через відкриття прямих рейсів Одеса-Лондон. Зокрема, 27 березня лоукостер Wizzair поєднає українське місто з лондонським аеропортом «Лутон».

Крім того, Одеса привабила англійців красивою архітектурою та розташуванням на березі моря. Ще британці вважають за перевагу низькі ціни на проживання в одеських готелях та транспорт.