Глава Пентагону обговорив із Шойгу відведення військ РФ від українських кордонів
Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з російським колегою Сергієм Шойгу та обговорив війська РФ біля кордонів України, повідомляє Новое время.
Прессекретар відомства Джон Кірбі розповів, що Остін і Шойгу обговорювали «зниження ризиків» біля кордонів України.
У Москві 6 січня відбулися переговори радників лідерів Німеччини і Франції із заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Перед їхнім візитом до РФ вони поговорили з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Переговори тривали 4,5 години. Співрозмовники домовилися про нові контакти, зокрема за участю українського керівництва.