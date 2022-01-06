Глава Пентагону обговорив із Шойгу відведення військ РФ від українських кордонів

Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з російським колегою Сергієм Шойгу та обговорив війська РФ біля кордонів України, повідомляє Новое время.

Прессекретар відомства Джон Кірбі розповів, що Остін і Шойгу обговорювали «зниження ризиків» біля кордонів України.

This morning, I spoke with Russian Minister of Defense Sergey Shoygu. We discussed risk reduction near Ukraine’s borders. pic.twitter.com/tm67DBdrsw — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 6, 2022

У Москві 6 січня відбулися переговори радників лідерів Німеччини і Франції із заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Перед їхнім візитом до РФ вони поговорили з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Переговори тривали 4,5 години. Співрозмовники домовилися про нові контакти, зокрема за участю українського керівництва.