Корабель ВМС Британії зіткнувся з російським підводним човном у Північній Атлантиці

Російський підводний човен наприкінці 2020 року зіткнувся з тросом сонара фрегата ВМС Великої Британії HMS Northumberland, який відстежував його пересування, повідомляє Новое время.

Видання The Telegraph з посиланням на джерела, пише, що це було перше зіткнення кораблів російського та британського флоту після завершення Холодної війни. Британський корабель тяг за собою на тросі сонар, що дозволяє непомітно виявляти підводні човни, але внаслідок зіткнення його було настільки пошкоджено, що фрегату довелося повернутися в порт для його заміни.

The Sun передає, що британське судно підняли на пошуки підводного човна приблизно за 320 кілометрів на північ від узбережжя Шотландії, в Північній Атлантиці. За словами джерела видання у британських ВМС, інцидент, ймовірно, стався випадково, але ймовірність такого — «мільйон до одного». Можливо, російський підводний човен теж постраждав від зіткнення. The Sun уточнює, що йдеться про багатоцільовий підводний човен (hunter-killer submarine), що здатен нести ядерні боєголовки.

Інформацію про «контакт» підводного човна з фрегатом підтвердили в міністерстві оборони Британії.