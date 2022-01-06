Боса італійської мафії знайшли по фото з Google Maps

Поліція завдяки Google Maps заарештувала одного з найвідоміших італійських злочинців, боса сицилійської мафії Джоаккіно Гамміно, повідомляє Лента.Ру.

62-річного Гамміно знайшли в Іспанії. За словами слідчих, їм допоміг знімок із сервісу Google Street View, що дозволяє розглядати вулиці різних міст світу у деталях. Так, на одному зі знімків біля магазину фруктів стояв чоловік в одязі шеф-кухаря, який був схожий на злочинця.

Поліція зайшла до Facebook ресторану La cocina de Manu, що знаходився поруч із магазином, і знайшла там фото Гамміно. Його впізнали шрамом на підборідді. Повідомляється, що під час арешту мафіозі вигукнув: «Як ви мене знайшли? Я навіть своїй сім'ї не дзвонив останні десять років». Слідство вважає, що ресторан був прикриттям для злочинної діяльності.