Влада Австрії змусила всіх носити маски навіть на вулиці

З 11 січня в Австрії почне діяти вимога щодо обов’язкового носіння масок на відкритому повітрі, якщо відстань між людьми є меншою ніж два метри, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив у четвер під час пресконференції у Відні федеральний канцлер Австрії Карл Негамме.

"Ми побачили, що маска типу FFP-2 є дієвим засобом для захисту себе та оточуючих. І ефективність FFP-масок можна побачити також по тому, що завдяки їх носінню вдається наразі запобігти і поширенню хвилі грипу. Але ми бачимо з іншого боку, що Омікрон – дуже заразний, і на відкритому повітрі також дуже швидко розповсюджується. Це означає, що маску треба буде носити також під відкритим небом – скрізь, де люди зустрічаються один з одним" , — заявив Негаммер.

За словами канцлера, обов’язкове носіння FFP-маски буде скрізь на вулиці, де між людьми не зберігається відстань два метри.

Крім того, глава уряду повідомив, що влада почне активніше здійснювати перевірки існуючих заходів зі стримування поширення пандемії коронавірусу. Зокрема, це стосується і обов’язкової наявності сертифікату вакцинації або ж довідки про одужання при відвідуванні закладів громадського харчування, готельної та культурної сфер.

Також прийнято рішення про скорочення терміну дії так званого зеленого паспорта – до шести місяців. Для людей, які отримали вже третю дозу вакцини від коронавірусу, він діятиме і надалі 9 місяців.