В Ізраїлі створили справжнє молоко без участі корів

В Ізраїлі створили молоко, до якого корови не мають жодного стосунку. На смак продукт схожий на справжній, однак у ньому немає звичних для молока – лактози, холестерину, гормонів росту та антибіотиків, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Times of Israel, штучне молоко створив стартап у галузі харчових технологій Remilk. До своєї розробки йому вдалося залучити 120 мільйонів доларів.

Інвесторами зокрема виступили американська венчурна компанія Rage Capital, що займається виробництвом харчових продуктів, CPT Capital, спонсор Impossible Foods, компанія з виробництва яєць Just, ізраїльський стартап із виробництва йогуртів Yofix, а також інвестиційна компанія з Нью-Йорка Tnuva, німецька молочна компанія Hochland та ізраїльська венчурна компанія OurCrowd.

Відомо, що компанія Remilk, заснована в 2019 році, виробляє молочні білки за допомогою процесу ферментації, який робить їх "хімічно ідентичними" тим, що містяться у коров'ячому молоці та молочних продуктах.

Times of Israel staff

"Кінцевий результат на 100 відсотків схожий на "справжнє "молоко", але без лактози, холестерину, гормонів росту та антибіотиків" , – розповів засновник компанії Авів Вольф, який разом зі своїм науковим партнером Орі Кохаві створив Remilk.

Він поділився, що спочатку вони склали карту хімічного складу молока, оцінили вміст жиру, лактози та цукру в рідині та визначили, що ключовим інгредієнтом для виробництва молока є білки.

"Remilk створює молочні білки. Їх перетворюють на порошок" , – сказав Вольф.

Він же підкреслив, що кінцевий продукт ідентичний натуральному.

Сухий порошок стартап має намір продавати молочним компаніям. Ті ж можуть додавати в нього воду та жир для створення низки сирів, йогуртів та морозива. Remilk також має намір запропонувати ринку готові продукти, такі як твердий сир, йогурт.

Стартап уже створив виробничі потужності в Європі та США, де він уже працює з провідними харчовими компаніями і тепер співпрацює з регулювальними органами та владою, щоб пройти сертифікацію продукції.