Яка їжа може покращити настрій: поради лікарів

Їжа – не лише джерело енергії та поживних речовин. Люди, страви та напої яких містять велику кількість цукру та солі, більше схильні до психічний розладів та депресивних станів. Водночас, склавши здорову дієту, можна значно покращити свій настрій та збільшити шанси уникнути депресії, повідомляє Обозреватель.

Такими висновками поділилася із виданням this. професор дієтології та епідемічної психіатрії Університету Дікіна Феліче Джека. На підтвердження своєї думки разом зі своєю командою у Центрі інновацій в області фізичного та психічного здоров’я та клінічного лікування вона проводила дослідження у різних країнах серед різних вікових груп.

У ході експерименту науковці аналізували дієти різних груп австралійців та показники, пов’язані із психічним здоров’ям. Більша частина людей не дотримується рекомендованого вживання п’яти-шести порцій овочів та фруктів протягом дня. А саме вони позитивно впливають на мозок та психічний стан.

Так, було досліджено дані магнітно-резонансної томографії близько 250 людей похилого віку та порівняно з їх дієтою. Таким чином вчені намагалися перевірити вплив харчування на розмір гіпокампа – області мозку, яка відповідає за пам'ять, навчання та настрій. Було зазначено, що та частина людей, яка споживала у їжу більшу частину овочів, фруктів та риби, мала більший розмір гіпокампа, у той час, коли інша група, що дотримувалася дієти з оброблених продуктів, мала менший його обсяг, а також з часом у них зростав ризик розвитку депресії.

За словами професора Джека, навіть раціон матері під час вагітності вже впливає на психічне здоров’я майбутнього малюка. Так, під час дослідження 23 тисяч матерів та їх дітей, було встановлено, що діти матерів, які дотримувалися нездорового харчування під час вагітності, вже у перші роки життя мали високий рівень поведінки, пов’язаної з психічним здоров’ям.

Для збереження повноцінного психічного здоров’я, підняття настрою та запобігання депресії професор радить споживати фрукти, овочі, бобові, горіхи та насіння, а також корисні омега-3, такі як риба та поліненасичені жирні кислоти. Ці продукти збагачені поживними речовинами, необхідними для повноцінного функціонування тіла та мозку, а також містять багато клітковини, що налагоджує мікрофлору кишківника, який, своєю чергою, є рушійною силою здоров’я, у тому числі і психічного.