У Казахстані ввели критичний рівень терористичної небезпеки

У Казахстані ввели критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки. У всіх регіонах встановлено режим антитерористичної операції, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у заяві Комітету нацбезпеки Республіки Казахстан 7 січня.

"Першими керівниками державних органів прийняті до реалізації заходи, спрямовані на стабілізацію становища у країні й усунення терористичної загрози" , - інформує прес-служба Комітету.

Громадян закликали з розумінням ставитися до запроваджених обмежень й дотримуватися вимог державних і правоохоронних органів.

На засіданні контртерористичного штабу президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив про "операцію антитерор", заявивши про відновлення правопорядку у всіх регіонах Казахстану. Проте, стверджує він, "терористи продовжують застосовувати зброю і завдавати майнові збитки".

"Тому контртерористичні акції варто продовжувати до повного знищення бойовиків" , - заявив Токаєв.

За оновленими даними МВС Казахстану, затримані понад 3 тисячі людей, 26 озброєних учасників заворушень "ліквідовано", ще 18 громадян поранені.