У Казахстані ввели критичний рівень терористичної небезпеки
У Казахстані ввели критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки. У всіх регіонах встановлено режим антитерористичної операції, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться у заяві Комітету нацбезпеки Республіки Казахстан 7 січня.
"Першими керівниками державних органів прийняті до реалізації заходи, спрямовані на стабілізацію становища у країні й усунення терористичної загрози", - інформує прес-служба Комітету.
Громадян закликали з розумінням ставитися до запроваджених обмежень й дотримуватися вимог державних і правоохоронних органів.
На засіданні контртерористичного штабу президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив про "операцію антитерор", заявивши про відновлення правопорядку у всіх регіонах Казахстану. Проте, стверджує він, "терористи продовжують застосовувати зброю і завдавати майнові збитки".
"Тому контртерористичні акції варто продовжувати до повного знищення бойовиків", - заявив Токаєв.
За оновленими даними МВС Казахстану, затримані понад 3 тисячі людей, 26 озброєних учасників заворушень "ліквідовано", ще 18 громадян поранені.