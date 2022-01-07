У Києві сьогодні можуть закрити п'ять станцій метро

У Києві сьогодні можуть закрити п'ять станцій метро

Сьогодні, 7 січня в Києві можуть закрити п'ять станцій метро. У такий спосіб намагатимуться уникнути скупчень пасажирів у підземці, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро", - пояснюють в прес-службі КМДА.

Таким чином, до переліку станцій, які можуть закрити у разі скупчення людей, входять:

  • "Золоті ворота",
  • "Контрактова площа",
  • "Поштова площа",
  • "Хрещатик"
  • "Майдан Незалежності".

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