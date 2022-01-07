В Україні за добу виявили 7177 нових випадків захворювання Сovid-19

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 7 177 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 5 595 осіб, 192 померли, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За добу 06 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203); 71 841 Людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 99 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 866 человек; летальных исходов – 192; поправилось – 5 595 человек", - сказано в сообщении пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

У МОЗ зазначають, що вже 47,6% дорослого населення України отримали мінімум одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України одержали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

На день раніше, 6 січня за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання СOVID-19, 5 січня виявили 4 571 новий випадок захворювання СOVID-19, 4 січня за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання СOVID-19, 3 січня за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання СOVID-19, 2 січня за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання СOVID-19, 1 січня виявили 5 026 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 грудня виявили 7 029 нових випадків захворювання СOVID-19, 30 грудня повідомлялося про 5 930 нових підтверджених випадках коронавірусної хвороби COVID-19, 29 грудня виявили 5 454 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло 3 696 46 осіб; одужали 3 506 509 осіб; летальних випадків - 97 088.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 осіб, з них отримали одну дозу – 14 800 316 осіб, отримали дві дози – 13 950 698 осіб, отримали додаткову дозу – 5 787 осіб, бустерну дозу – 16 216 осіб. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.