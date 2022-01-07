США та Японія розширюватимуть оборонну співпрацю

Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії оборонним загрозам, включно з гіперзвуковими та космічними можливостями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії військовим загрозам, що виникають, включно з гіперзвуковими і космічними", - заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен на відкритті віртуальної зустрічі глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

За його словами, американсько-японський альянс "має не тільки зміцнювати наявні у нас інструменти, а й розробляти нові".

"Ми запускаємо нову угоду про дослідження та розробки, яка полегшить нашим вченим, нашим інженерам і керівникам програм співпрацю з проблем, пов'язаних з обороною, від протидії гіперзвуковим загрозам до розширення можливостей космічного базування", - пояснив держсекретар США.

Як загрози він назвав Росію та Китай, які "на суші, на морі, у космосі, кіберпросторі порушують міжнародні норми", згадавши "нарощування військової могутності Росії проти України", "провокаційні" дії Пекіна щодо Тайваню, а також останній пуск ракети Північною Кореєю.

При цьому Блінкен наголосив, що Москва та Пекін "поглиблюють двосторонню військову співпрацю".

Він також повідомив, що сторони підпишуть п'ятирічну угоду про базування американських військ в Японії.