Україна збільшила міжнародні резерви на $1,8 млрд

За грудень міжнародні резерви України зросли на 1,4% і на 1 січня цього року становили 30,94 млрд доларів, повідомляє Вести.

За минулий рік вони зросли на 1,8 млрд. доларів, або на 6%.

"Станом на 1 січня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними склали 30 940,9 млн. дол. США. За 2021 рік вони зросли на 1,8 млрд дол. США або на 6%. Міжнародні резерви збільшилися завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Національним банком на валютному ринку", - зазначили у Нацбанку.

Станом на початок грудня 2021 року міжнародні резерви становили 31,6 млрд. доларів. У НБУ наголошували, що такий показник востаннє було зафіксовано дев'ять років тому.