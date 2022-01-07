Санкції проти "Північного потоку-2" підірве відносини з Європою - Держдеп

Державний департамент США заявив, що голосування за законопроект сенатора-республіканця Теда Круза про запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" підірве єдність країн Заходу, які мають на меті стримування Росії від агресії стосовно України, повідомляє Лівий берег.

"Наша стурбованість полягає в тому, що в разі ухвалення закон лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози Україні", – сказав речник Нед Прайс.

За його словами, адміністрація прагне працювати з Конгресом над потужними заходами стримування російської агресії щодо Україні.

"На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії або захистити Україну", - сказав він.

Законопроєкт Теда Круза встановлює застосування обмежувальних заходів щодо газопроводу протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за відновлення санкцій у разі відмови від них президента. Він передбачає санкції стосовно компанії Nord Stream 2 AG, від яких Штати відмовились у травні, та щодо учасників сертифікації газопроводу.

Тед Круз є послідовним критиком "Північного потоку-2". Просунути цей законопроєкт щодо санкцій на розгляд Сенату вдалося завдяки відмові Круза від блокування схвалення десятка кандидатур на різні посади, які були висунуті Байденом.