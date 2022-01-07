Сонячні і місячні затемнення у 2022 році: дати і де буде видно

Сонячні і місячні затемнення здавна заворожували і лякали людей. Наші предки надавали цим подіям великого значення, а астрологи пов'язували їх з неприємними подіями, повідомляє УНІАН.

У 2022 році нас чекає 4 затемнення - 2 сонячних і 2 місячних. Обидва сонячні затемнення будуть неповними і закриють нашу зірку лише частково. А ось затемнення місяця будуть повними.

Сонячні затемнення у 2022 році

30 квітня 2022 року настане неповне сонячне затемнення. В Україні його не буде видно. Це затемнення зможуть спостерігати жителі Південної Америки, південно-східної акваторії Тихого океану.

25 жовтня 2022 року - часткове сонячне затемнення, яке буде видно в Європі, Центральній Азії, Близькому Сході, на півночі Африки. Це затемнення буде добре видно на всій території Росії, особливо в Сибірі.

Місячні затемнення у 2022 році

16 травня 2022 року - повне місячне затемнення. Воно буде видно в більшій частині Північної і Південної Америки, а також частково в Африці і Європі.

8 листопада 2022 року - друге повне місячне затемнення пройде через центр тіні Землі. Українці не зможуть його побачити. Подію буде видно в Північній і Південній Америці, над Тихим океаном, в Австралії і в частині Азії.

Сонячні і місячні затемнення в астрології

Періоди затемнень з давніх-давен вважалися небезпечними і важкими часами. У ці дати збільшується кількість нещасних випадків і хвороб. Сучасні астрологи вважають, що затемнення не так вже й небезпечні, якщо зустріти їх правильно.

Сонячні затемнення астрологи пов'язують з починаннями і новими справами. У цей період можна вчитися чомусь новому, купувати корисні звички і переїжджати. Також можна починати любовні відносини.

Місячні затемнення навпаки вважаються періодом завершення і кульмінації в справах. Часто в затемнення місяця життя круто змінюється, людина переживає втрати або несподівані придбання. Це гарний час для переїзду та зміни роботи. У дні місячного затемнення можна попрощатися з речами або людьми, які псують ваше життя.