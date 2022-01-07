Німці не довіряють Росії, але підтримують "СП-2"

Лише кожен шостий німець сприймає Росію як заслуговує на довіру партнера, випливає з опитування Deutschlandtrend. Але більшість респондентів упевнені в необхідності введення в дію "Північного потоку - 2", повідомляє Deutsche Welle.

Судячи з результатів опитування громадської думки, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD, та оприлюдненого у четвер, 6 січня, більшість жителів Німеччини виступають за введення в дію газопроводу "Північний потік - 2". Загалом, свідчать дані репрезентативного дослідження, німці втрачають довіру до Росії. Лише 17 відсотків респондентів розцінюють РФ, як заслуговує на довіру партнера Німеччини. Це на 11 відсотків менше, ніж у серпні 2019 року.

Проте, незважаючи на напружені німецько-російські відносини, шість із десяти опитаних підтримують думку, що газопровід, будівництво якого викликало жорстку протидію з боку США та низки європейських країн, має бути введений в експлуатацію.