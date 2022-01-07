У швейцарській армії заборонили Телеграм та WhatsApp

Збройні сили Швейцарії заборонили військовослужбовцям користуватися месенджером Телеграм, а також такими комунікаційними додатками, як WhatsApp і Signal, повідомляє SWI.

Натомість як інструмент цифрового спілкування в армії офіційно використовуватиметься швейцарська програма Threema. Однією з причин такого рішення «стала потреба забезпечити інформаційну безпеку».

Компанія Threema базується в Швейцарії і не підпорядковується законодавству будь-яких інших країн, наприклад США, де так званий «Хмарний закон» зобов'язує американські технологічні фірми надавати дані на підставі законних запитів. У Росії також існує аналогічна норма: режим СОРМ кількох ітерацій, що спирається на ФЗ «Про зв'язок» та наказ Міністерства зв'язку № 2339 від 9 серпня 2000 року.

Згідно з останніми опитуваннями, найпопулярнішим у Швейцарії додатком для обміну миттєвими повідомленнями серед осіб віком від 16 до 64 років залишається WhatsApp. Жодних санкцій щодо військовослужбовців, які продовжують користуватися іншими месенджерами, не передбачено, і багато хто в Швейцарії цю обставину піддають різкій критиці.