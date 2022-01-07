СБУ прийшла до казахських активістів в Україні

Служба безпеки увечері, 6 січня, провела комплекс заходів у зв’язку з заворушеннями у Казахстані, покликаних забезпечити безпеку українських громадян, повідомляє УНІАН.

У спецслужбі пояснюють оперативність дій можливими діями Російської Федерації з дискредитації України на міжнародній арені.

"Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто, іде звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов’язків служби" , - повідомили в СБУ.

Зокрема СБУ роз'яснює свою розмову з особою, яку в мережі представляють членом штабу опозиційного руху "Демократичний Вибір Казахстану" - Заманбеком Тлеулієвим.

Сам же активіст у соцмережі заявив про тілесні ушкодження у результаті нападу невідомих у цивільному біля його будинку. Про прихід співробітників спецслужби також повідомив інший член організації Елдос Насипбеков.

Правозахисниця Людмила Козловська стверджує, що до нападу на Тлеулієва причетна СБУ. Під час співбесіди невідомі у цивільному вимагали від активіста вимкнути камеру, а на зауваження, що влада Казахстану співпрацює з "х***-Путіним, попросили не матюкатися.

А Насипбекова, за словами правозахисниці, співробітники СБУ з погрозами депортації змусили підписати розписку про відмову "від заняття політичною діяльністю у Казахстані і відсутність претензій до дій співробітників СБУ.

Своєю чергою, в СБУ запевняють, що їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану.

Вказано, що зважаючи на занепокоєння останніх, на місце викликали Нацполіцію, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства.

Наразі ніхто з громадян Казахстану не є затриманим.