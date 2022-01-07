Кличко назвав маршрутки атавізмом

Віталій Кличко розповів, яким має бути транспорт у столиці, включаючи маршрутки.﻿ Про це мер повідав програмі "Україна сьогодні", пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

"Сучасний громадський транспорт, комфортний, з низькою підлогою, безшумний, з кондиціонуванням, відеоспостереженням, він повинен відповідати всім вимогам" , - зазначив градоначальник.

За словами Кличка, маршрутки повинні піти в минуле.

"Маршрутки-це атавізм минулого, вони виконують частину своїх функцій, але вони повинні відповідати сучасним вимогам перевезень пасажирів. Ми зробили новий конкурс минулого року з ключовими вимогами, якщо перевізники дотримуються європейських правил — будь ласка, заходьте і надавайте сервіс" , - сказав він.

"Що стосується парковок, ми зараз залучаємо приватних інвесторів. Цього року розпочнеться реконструкція Європейської площі, і під нею буде парковка на більш ніж 1000 машин, це дуже важливо. Робимо Сучасні паркінги. До речі, минулого року ми відкрили в Києві кілька паркінгів, які користуються досить великим попитом. Кілька великих паркінгів ми плануємо відкрити в цьому році" , - повідомив мер.

Кличко згоден з тим, що проблема транспорту в столиці велика, парковок на все авто просто не вистачає.