В Іспанії котів та собак офіційно визнали членами сім'ї

В Іспанії набув чинності закон, згідно з яким у всіх собак, кішок та інших домашніх тварин повинен бути ідентифікаційний документ (DNI). У документі мають бути зазначені ім'я тварини, ветеринарна інформація, включаючи дані про вакцинацію, а також ім'я власника або відповідальної особи, повідомляє Niezalezna.

"Паспорт" для собак та котів було введено відповідно до закону про захист та права тварин. Мета закону – створення національного реєстру домашніх тварин, щоб вони могли бути ідентифіковані та мали законні права. Водночас документ покликаний полегшити застосування покарання власників у разі, наприклад, залишення тварини або заподіяння їй страждань.

Власник зобов'язаний зареєструвати кожну тварину за допомогою системи ідентифікації. Поки що невідомо, чи це буде паперовий чи цифровий документ. Як пише газета La Razon, швидше за все, це будуть електронні "паспорти", які містять QR-код, завдяки якому «служби безпеки отримають доступ до всієї історії тварини».

Введення нового закону також дозволяє регулювати опіку над домашніми тваринами у разі розлучення. Згідно зі статистичними даними, в Іспанії щороку розлучаються в середньому близько 100 тисяч пар, 30 тисяч з яких мають домашніх тварин. Новий закон дозволяє офіційно узгодити опіку над вихованцями, а також витрати на їх утримання.