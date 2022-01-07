В Карпатах зійшли три лавини і знову є загроза

В Карпатах зійшли три лавини і знову є загроза

В Карпатах днями зійшло три лавини. І на найближчий час також оголошенна сніголавинна небезпека, повідомляє Сьогодні.

Де зійшли лавини

Лавинним дозором Сл Плай (Закарпатська область) виявлено сходження трьох снігових лавин мокрого снігу з гори Плай:

  • з пiвнiчно-схiдної експозиції, висота відриву – 1250 м над рівнем моря, об’ємом 7000 м.куб.;
  • з південної експозиції, висота відриву – 1100 м над рівнем моря, об’ємом 320 м.куб.;
  • з північної експозиції, висота відриву – 1050 м над рівнем моря, об’ємом 225 м.куб.

Орієнтовна дата сходження: 2-4 січня. Збитків не завдано.

Де оголосили нове попередження

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримається 7 січня:

  • на високогір’ї Закарпатської області,
  • у горах Івано-Франківської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається 7 січня:

  • у горах Чернівецької області,
  • у середньогiр'ї Львівської області.

"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", – закликають туристів.

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Де оголошена небезпека. Фото: Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах
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