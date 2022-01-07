В Карпатах зійшли три лавини і знову є загроза

В Карпатах днями зійшло три лавини. І на найближчий час також оголошенна сніголавинна небезпека, повідомляє Сьогодні.

Де зійшли лавини

Лавинним дозором Сл Плай (Закарпатська область) виявлено сходження трьох снігових лавин мокрого снігу з гори Плай:

з пiвнiчно-схiдної експозиції, висота відриву – 1250 м над рівнем моря, об’ємом 7000 м.куб.;

з південної експозиції, висота відриву – 1100 м над рівнем моря, об’ємом 320 м.куб.;

з північної експозиції, висота відриву – 1050 м над рівнем моря, об’ємом 225 м.куб.

Орієнтовна дата сходження: 2-4 січня. Збитків не завдано.

Де оголосили нове попередження

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримається 7 січня:

на високогір’ї Закарпатської області,

у горах Івано-Франківської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається 7 січня:

у горах Чернівецької області,

у середньогiр'ї Львівської області.

"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я" , – закликають туристів.

Де оголошена небезпека. Фото: Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах