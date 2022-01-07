В Україну повертаються морози
Найближчої доби внаслідок переміщення арктичного повітря з північного заходу Європи в Україні похолодає, суттєвих опадів не очікується, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Без опадів, лише вдень на Прикарпатті, Закарпатті невеликий мокрий сніг", - наголошують в Укргідрометцентрі.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 4-9° морозу, у Карпатах та східних областях місцями 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Криму та на півдні Одеської області вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
У Києві в суботу без опадів; температура повітря вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° тепла.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 січня найвища температура повітря вдень була 7,1° 1998 р., найнижча вночі -26,6° у 1935 р.
У неділю, 9 січня, вночі на Правобережжі, вдень у північних, центральних та більшості південних областей сніг, мокрий сніг (у центральних та південних областях подекуди з дощем), місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 3-8° морозу, на сході до 12° морозу, вдень від 3° до 2° тепла; на півдні країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.
У Києві в неділю часом сніг; температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.