Опозиціонер-утікач оголосив себе лідером протестів у Казахстані

Казахський опозиціонер-утікач Мухтар Аблязов оголосив себе лідером протестів у Казахстані. За його словами, учасники масових акцій координують свої дії з ним, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

За словами Аблязова, якщо Захід не втрутиться в ситуацію в Казахстані, то Російська Федерація змусить його дотримуватися політики відновлення свого роду Радянського Союзу.

"Інакше Казахстан перетвориться на Білорусь, і [президент Росії Володимир] Путін методично нав'яже свою програму: відтворення структури, подібної до Радянського Союзу" , - підкреслив він.

Він також оголосив себе лідером протестів у Казахстані та зазначив, що з ним щодня консультуються щодо тактики масових акцій в Алмати.

"Я вважаю себе лідером опозиції. Щодня протестувальники дзвонять мені та запитують: що нам робити? Ми стоїмо тут: що нам робити?" , - додав Аблязов.

Аблязов є політичним та громадським діячем, колишнім міністром енергетики, індустрії та торгівлі Казахстану (квітень 1998 – жовтень 1999), екс-главою ради директорів БТА банку, а також лідером опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану".

Влада звинувачує його в розкраданні 6 млрд доларів у БТА Банку. Аблязов ховається у Франції, 2015 року суд у Ліоні схвалив його екстрадицію, але вища інстанція скасувала його на підставі того, що при подачі запиту про екстрадицію щодо нього були політичні мотиви.