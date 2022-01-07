Брітні Спірс повністю оголилася перед камерою

Популярна співачка Брітні Спірс продовжує святкувати кінець опікунства її отця Джеймі Спірса над нею. На цей раз зірка поділилася своїми повністю оголеними фото, повідомляє Обозреватель.

Свої інтимні місця на знімках вона прикрила лише смайликами квітів та рожевого серця. Фото з'явилися у Instagram-акаунті співачки.

Зокрема, у четвер, 6 січня, 40-річна Брітні опублікувала два селфі у дзеркалі, на яких вона позувала лише у білих панчохах та мереживному кольє.

"Вільна жіноча енергія ніколи не почувалася краще" , — підписала вона фото.

Інтимні місця вона прикрила лише смайликами. Джерело: instagram.com/britneyspears

Брітні позувала тільки в білих панчохах і мереживному кольє. Джерело: instagram.com/britneyspears

У вересні після слухання з приводу її опікунства співачка поділилася схожою серією фотографій під час відпустки із нареченим Семом Асгарі. Тоді вона позувала оголеною поруч із ванною на відкритому повітрі, прикривши інтимні місця теж смайликами. Також у цій серії були фото, на яких попзірка стояла топлес на пляжі, прикриваючи руками оголені груди.

Гола Брітні Спірс. Джерело: instagram.com/britneyspears

Співачка оголилася біля ванної. Джерело: instagram.com/britneyspears

Брітні топлес на пляжі. Джерело: instagram.com/britneyspears

Зазначимо, що у листопаді 2021 року суд Лос-Анджелеса офіційно припинив 13-річне опікунство над Брітні Спірс. З 2008 року Джеймі Спірс контролював усі особисті та фінансові справи своєї дочки. Його призначили через занепокоєння психічним станом співачки. Такі заходи застосовуються у судовій практиці до недієздатних людей та когнітивних порушень.

Ексохоронець Брітні заявляв, що за співачкою фактично було встановлено тотальне стеження: навіть у спальні була прихована апаратура для запису аудіо. Майже 13 років знаменитість мовчала про те, що її не влаштовує повний контроль над власним життям. І лише у липні 2021-го Брітні вперше публічно заявила, що опікунство відбувається проти її волі.

Під опікою Брітні була з 2008 року. Джерело: instagram.com/britneyspears

Під час своєї промови, яка тривала понад 20 хвилин, Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. Коментуючи свої публікації у соціальних мережах, у яких вона запевняла, що з нею все добре, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджувала, що їй насильно давали літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють видалити внутрішньоматкову спіраль.

Вона також пояснила суду, що раніше не висловлювалася публічно, бо думала, що їй ніхто не повірить.

Зараз співачка готується до весілля. Восени вона оголосила про заручини зі своїм хлопцем Семом Асгарі - персональним фітнес-тренером та актором. Відносини у пари тривають п'ять років. Відомо, що дизайном весільної сукні Брітні займається Донателла Версаче.

У вересні зірка оголосила про заручини. Джерело: Instagram

Зараз джерела американського журналу People розповідають, що після позбавлення від опіки Брітні приділяє пріоритетну увагу часу зі своїми синами: 16-річним Шоном Престоном та 15-річним Джейденом Джеймсом. У середу, 5 січня, джерело, близьке до зірки, поділилося, що Спірс "докладає зусиль, щоб більше бачити своїх дітей, і Сем також підтримує зв'язок".