ДБР спростувало інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

Державне бюро розслідувань назвало неправдивою інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа", та заявило, що арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладали, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наголошуємо, що у зв'язку з прийняттям згаданого судового рішення (про арешт майна, корпоративних прав, власником яких згідно з державними реєстрами є Петро Порошенко – ІФ) будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося", - повідомила прес-служба ДБР у п'ятницю.

У ДБР наголосили, що суд наклав арешт виключно на майно, корпоративні права, власником яких є п'ятий президент України.

"Підкреслюємо, що рішенням суду заборонено лише відчужувати заарештоване майно, що не позбавляє власника користуватися іншими правами", - зазначено в повідомленні.

У ДБР нагадали, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні із закупівлі вугілля з території "ДНР/ЛНР".

Партія "Європейська солідарність" 6 січня заявила, що Печерський районний суд Києва, ухвалюючи рішення про арешт активів Порошенка, заарештував також майно телеканалів "Прямий" та "5 канал".