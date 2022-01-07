ДБР спростувало інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

ДБР спростувало інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

Державне бюро розслідувань назвало неправдивою інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа", та заявило, що арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладали, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наголошуємо, що у зв'язку з прийняттям згаданого судового рішення (про арешт майна, корпоративних прав, власником яких згідно з державними реєстрами є Петро Порошенко – ІФ) будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося", - повідомила прес-служба ДБР у п'ятницю.

У ДБР наголосили, що суд наклав арешт виключно на майно, корпоративні права, власником яких є п'ятий президент України.

"Підкреслюємо, що рішенням суду заборонено лише відчужувати заарештоване майно, що не позбавляє власника користуватися іншими правами", - зазначено в повідомленні.

У ДБР нагадали, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні із закупівлі вугілля з території "ДНР/ЛНР".

Партія "Європейська солідарність" 6 січня заявила, що Печерський районний суд Києва, ухвалюючи рішення про арешт активів Порошенка, заарештував також майно телеканалів "Прямий" та "5 канал".

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