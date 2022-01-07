ЗМІ повідомили про затримку племінника Назарбаєва (Оновлено)

У Казахстані затримали племінника колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Йдеться про екс-заступника голови Комітету національної безпеки Самата Абіша, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Зокрема, видання Orda.kz з посиланням на джерела зазначає, що Абіша затримали в Алмати дві години тому.

Менш ніж через годину після публікації повідомлення про затримання Самата Абіша цю інформацію спростували.

"Наше джерело, яке повідомило про затримання племінника Назарбаєва Самата Абіша помилилося, ця інформація не підтвердилася", - написала головний редактор видання, яке повідомило інформацію.

Назарбаєва позбавили посади голови Ради безпеки Казахстану, і довічний лідер нації досі не виступив публічно з реакцією на ситуацію в країні. Більш того, поки невідомо його місцезнаходження.