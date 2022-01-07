Карантин в Україні: Радуцький розповів про послаблення для нещеплених

Невакцинованим українцям слід очікувати послаблення карантинних обмежень лише після завершення пандемії коронавірусу, повідомляє Ділова столиця.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив в інтерв'ю.

На запитання журналіста про те, чи будуть послаблення карантинних обмежень для нещеплених від коронавірусу громадян, Радуцький відповів: коли "не буде COVID-19 – будуть послаблення".

За його словами, у країні й надалі продовжуватиметься адаптивний карантин, допоки епідеміологічна ситуація в Україні не покаже позитивних результатів.