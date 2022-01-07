Карантин в Україні: Радуцький розповів про послаблення для нещеплених
Невакцинованим українцям слід очікувати послаблення карантинних обмежень лише після завершення пандемії коронавірусу, повідомляє Ділова столиця.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив в інтерв'ю.
На запитання журналіста про те, чи будуть послаблення карантинних обмежень для нещеплених від коронавірусу громадян, Радуцький відповів: коли "не буде COVID-19 – будуть послаблення".
За його словами, у країні й надалі продовжуватиметься адаптивний карантин, допоки епідеміологічна ситуація в Україні не покаже позитивних результатів.
"Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Швидше за все, його буде продовжено і надалі, доки триває епідемія. Під час карантину будуть обмеження, у тому числі й вимоги щодо носіння маски в громадських місцях і транспорті", — додав Радуцький.