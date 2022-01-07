3 типи чоловіків, які можуть зруйнувати самооцінку жінки

У щасливих стосунках жінка квітне поруч з чоловіком, наповнюється силами та натхненням. А от якщо вибір паде на поганого партнера, усе відбуватиметься навпаки, повідомляє Наша мама.

Чоловік, який все контролює

Часті дзвінки та прохання повідомляти де знаходиться жінка і з ким. Спочатку це може видатись милим. Наче чоловіку до жінки не байдуже, і це виглядає, як турбота. Втім, паралельно з цими діями, чоловік ще й ігнорує бажання жінки та вибір, його ініціатива завжди перша та головна. Однак, жінка не встигнете отямитись, як її життя перетвориться на суцільний контроль з боку чоловіка.

Жінка буде робити все так, як захоче та скаже чоловік, її коло спілкування складатиметься виключно з тих, кого схвалить чоловік. Вбрання жінки та макіяж буде таким, які підходять чи подобаються не їй, а чоловіку. До того ж, нерідко такі чоловіки є дуже ревниві, тож, ймовірно, доведеться регулярно пояснювати чому жінка спізнилася з роботи, хто їй телефонував, з ким вона листується. Поступово ваше "я" втрачатиметься, а на п'єдестал судді та розпорядника вашого життя стане чоловік. А от якщо у такої людини занижена самооцінка, то готуйтеся до постійних звинувачень та порівнянь. Таким чином людина намагатиметься виправдати свої невдачі та підвищити свою самооцінку.

Чоловік-критик

Такі чоловіки побоюються контролювати жінку, проте тиснуть на неї іншим методом - шквалом критики. Знову ж таки йдеться про постійне пригнічення самооцінки та підвищення своєї власної. Такий чоловік завжди буде порівнювати свою жінку з іншими жінками та знайомими. Не так одяглася, не той макіяж, не надто гарні манери, погані парфуми, несмачні страви, погані навички в ліжку, а також багато інших дорікань, які постійно лунатимуть на адресу жінки, яка поруч з таким чоловіком.

Такий чоловік дуже скупий на компліменти, тож великою кількістю доган та рідкою похвалою він прив'язує жертву до себе. От так красуні, спортсменки, талановиті перспективні дівчата перетворюються на домашніх господарок, які отримують в подарунок проблеми із здоров'ям та знищену самооцінку. Досить часто такі чоловіки ще й забороняють своїй жінці працювати, аби та повністю розчинилась у хатніх справах та присвячувала весь свій час тільки чоловіку.

Чоловік-аб'юзер

Такі чоловіки спочатку здаються ідеальними: дарують багато подарунків, приділяють увагу, поспішають жити разом чи ведуть до РАГСу, ідеалізують вас та роблять сотню компліментів в хвилину... Проте, за цією маскою ховається страшнйи звір. Аби доконати жертву, не обов'язково її бити. Аб'юзери вміють це робити словом та вчинками. Психологічне насильство називають аб'юзом, а у поведінці чоловіків це проявляється у недоречних компліментах, акцентах на ваших комплексах та висловлюваннях щодо чутливих для вас тем. Чоловік завжди робитиме з вас дурепу, не визнає своєї провини, а ваші спроби пригадати йому його ж слова та вчинки, він приховуватиме за фразами "тобі здалося", "такого не було, не вигадуй". Уся відповідальність за проблеми в стосунках чи у житті ляже на плечі жінки.

Такі люди вміють "викривляти реальність": ваші прохання свідомо ігноруються, а от його доблесні вчинки та дорогі подарунки, вимагають негайного визнання та найщиріших подяк, і якщо вони йому не сподобалися, неодмінно пригадає усі ваші гріхи та вчинки, які його раніше "зачепили". Зазвичай вони страшно ревнують до всього та всіх, проте самі не проти заводити інтриги на стороні. Конфлікти та сварки перетворюються на погром у будинку. Такі стосунки будуть схожими на американські гірки: сварки та постійний стрес зміняться на подарунки та компліменти у якості вибачень. До того ж, нерідко такі люди після розлучення починають поводити себе ще гірше, погрожуючи жінці. А потім погрози зміняться на сльозливі вибачення та клятви змінитися, втім, щойно жінка погодиться, це повториться знову і знову.