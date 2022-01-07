Cadillac представив футуристичний концепт InnerSpace

На виставці споживчої електроніки CES-2022, що проходить в Лас-Вегасі, концерн General Motors представив велику кількість новинок, включаючи футуристичний Cadillac InnerSpace. Концепт оснащений автопілотом, а замість педалей та керма передбачена поличка з пледом та домашніми капцями, повідомляє Обозреватель.

Концепт є бачення компанією майбутнього люксових машин, які мають повністю автономне управління і дозволяють власнику та його супутнику повною мірою насолодитися подорожжю в атмосфері затишку та комфорту.

Кузов Cadillac InnerSpace має витягнуту форму та малу висоту. Джерело: General Motors

В основі лежить модульна платформа Ultium. Джерело: General Motors

Для збільшення запасу ходу автомобіль ретельно доопрацювали з погляду аеродинаміки. Джерело: General Motors

Двомісне купе обтічної форми використовує модульну електричну платформу Ultium, яка забезпечить запас ходу на одній зарядці близько 650 км. Доступ до салону забезпечують широкі двері та підйомна частина даху. Крім того, при посадці-висадці обидва крісла повертаються до виходу.

Доступ у салон забезпечують широкі двері та підйомна частина даху, а при посадці-висадці обидва крісла повертаються до виходу. Джерело: General Motors

З урахуванням того, що автомобіль має повністю автономне керування, отже ні керма, ні педалей у машині немає. Замість панелі приладів на всю ширину кузова розташовується величезний сферичний екран, крісла забезпечені висувними подушками для відпочинку ніг, а з-під передньої панелі висувається поличка з пледом і домашніми капцями.

Автомобіль має повністю автономне управління, тому ні керма, ні педалей у машині немає. Джерело: General Motors

Крісла забезпечені висувними подушками для відпочинку ніг, а з-під передньої панелі висувається поличка з пледом та домашніми тапочками. Джерело: General Motors

Інформаційно-розважальна система з доступом до інтернету дозволить завжди бути в курсі подій, а також забезпечить користувачів різноманітними онлайн-сервісами.

Звичайно, Cadillac InnerSpace так і залишиться сміливим і футуристичним концепткаром, але ідеї, реалізовані в його конструкції, з часом, зможуть втілитися в майбутніх моделях бренду.