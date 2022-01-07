Депутат Держдуми Росії побажав жінкам у Казахстані бути зґвалтованими
Депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Олег Матвейчев побажав протестувальникам у Казахстані, які виступають проти політичного впливу Нурсултана Назарбаєва, всіляких бід, повідомляє Ділова столиця.
Про це він написав у Facebook.
Матвейчев заявив, що всі власники салонів мобільного зв'язку в Алмати, які писали в соцмережах, "коли ж піде Назарбаєв", "мають страждати".
"Їх мають розграбувати. Дружину зґвалтувати, машину спалити, а в дупу засунути палку для селфі", — написав депутат РФ.
У коментарях до посту Матвейчев згадав історію окупації СРСР, протягом якої інтелігенти країни "вимагали на мітингах руйнування СРСР та смерті партноменклатури", а потім нібито "стояли, торгували цигарками в переходах".
Після хвилі критики депутат видалив свій допис.
Пізніше політик назвав свій допис різким і перепросив.
"Спеціально різко написав, аби привернути увагу до того, що відбувається в Алма-Аті, де екстремісти творять розбій, спалюють машини, зокрема швидкої допомоги, ґвалтують жінок і відрізають голови представникам правопорядку. Треба це все фіксувати, дати правову оцінку, і всіх винних має наздогнати невідворотність покарання. А так — звичайно, все має бути в рамках закону. Цікаво те, що тисячі людей обурюються мною, а не тими, хто насправді відрізав голову міліціонеру! Прошу вибачення у всіх, кого мої слова зачепили", — написав росіянин.