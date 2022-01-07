Депутат Держдуми Росії побажав жінкам у Казахстані бути зґвалтованими

Депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Олег Матвейчев побажав протестувальникам у Казахстані, які виступають проти політичного впливу Нурсултана Назарбаєва, всіляких бід, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у Facebook.

Матвейчев заявив, що всі власники салонів мобільного зв'язку в Алмати, які писали в соцмережах, "коли ж піде Назарбаєв", "мають страждати".

"Їх мають розграбувати. Дружину зґвалтувати, машину спалити, а в дупу засунути палку для селфі" , — написав депутат РФ.

У коментарях до посту Матвейчев згадав історію окупації СРСР, протягом якої інтелігенти країни "вимагали на мітингах руйнування СРСР та смерті партноменклатури", а потім нібито "стояли, торгували цигарками в переходах".

Після хвилі критики депутат видалив свій допис.

Пізніше політик назвав свій допис різким і перепросив.