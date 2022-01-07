Оприлюднено рішення суду про арешт активів "Прямого" та "5 каналу"

Адвокат лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг із прокурорського клопотання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ось же скриншот ухвали про арешт, а нижче скриншот прокурорського клопотання, яке її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками та "очєпятками" переписала. А там чорним по білому: ДП "ТРК" НБМ - ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ Телекомпанія "АВТОР ТВ". Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів", - написав Головань у соцмережі Facebook.

Водночас, уточнив адвокат, частки Порошенка у капіталі цих юридичних осіб немає.

"Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "Вільні медіа", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, які вже не належать Петру Порошенку", - наголосив він.

Головань також зазначив, що замість коду ТОВ Телекомпанія "АВТОР ТВ" у документах зазначено код іншого активу ТОВ "Вільні медіа" - ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ".

"Однак ми не думаємо, що це від дурості і типового для генпрокурорського офісу та ДБР непрофесіоналізму. Ми переконані, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян та її честь Бортницька діяли умисно, оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних каналів. Хай там як, незаконно накладено арешт на медіаактиви ТОВ "Вільні медіа". І я переконаний, що власники ТОВ "Вільні медіа" не тільки апеляцію подадуть, а й вимагатимуть розслідування дій Бєлкіна, Потапенка, Сафаряна і Бортницької на предмет складу злочину, передбаченого статтею 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)", - наголосив Головань.

ДБР, у свою чергу, 7 січня назвало неправдивою інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа" та заявило, що арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладали.