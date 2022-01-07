Аеропорт Алмати закрили до 9 січня

Влада Казахстану продовжила закриття аеропорту міста Алмати. Повітряну гавань закрили після того, як її захопили протестувальники кількома днями раніше, повідомляє РБК-Україна.

Аеропорт "Алмати", як повідомив провладний Казахстанський телеканал "Хабар 24", буде закритий до 9 січня.

Однак весь цей час повітряна гавань Алмати прийматиме військові рейси.

Нагадаємо, через закриття аеропорту "Алмати" з Казахстану не змогла вилетіти група громадян України.

Як повідомили в МЗС, йдеться про понад 40 українців. Зараз дипломати шукають спосіб їх повернення додому.

Відео з аеропорту "Алмати" після захоплення протестувальниками.