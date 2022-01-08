Як повернути дизлайки на ютубі: простий спосіб

З недавніх пір ютуб остаточно відключив лічильник дизлайків під відео, від чого користувачі були, м'яко кажучи, не в захваті. Воно й зрозуміло – раніше за кількістю "пальців вниз" було легко визначати фейки, клікбейти, або ж просто чергове "шопопало" від горе-блогерів, повідомляє УНІАН.

На щастя, є спосіб повернути наші улюблені дизлайки.

Для розв'язання цієї проблеми можна встановити спеціальне розширення з простецькою назвою Return YouTube Dislike, яке доступне для всіх популярних браузерів: від Chrome та Opera до Firefox та Edge. Утиліту можна поставити навіть на айфон, але для цього потрібно, щоб на смартфоні стояв джейлбрейк.

Як це працює

Ставимо Return YouTube Dislikes на свій браузер, вмикаємо розширення і, будь ласка. Наприклад, тепер ми бачимо, що один з останніх роликів ігроблогера Антона Логвінова потонув в дизлайках.