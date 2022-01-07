Лукашенко має намір повернути Україну "в лоно справжньої віри"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що взяв жорсткіший курс на збереження суверенітету та незалежності, але й одночасно на зміцнення зв'язків із дружніми та братніми державами, повідомляє Белта.
Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, відвідуючи на Різдво Христове храм у Мінську.
"Повинен вам сказати, що цей рік буде непростим. Світ зміниться серйозним чином. Світ зміниться у плані об'єднання народів і держав у союзи. Таким державам, як ми, наодинці не просто буде важко вижити, - буде неможливо. Тому я і взяв більше "жорстокий курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були у тісному зв'язку з нашими найближчими друзями та братами, - сказав глава держави. - Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна. Неважливо, що там відбувається сьогодні. Там народ знедолений до крайності. Так довго продовжуватися не може".
"І нам треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть за релігійними напрямками такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести – автокефалію, розкол нашої церкви, і так далі тощо. Ви це все знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", - наголосив білоруський лідер.