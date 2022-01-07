Лукашенко має намір повернути Україну "в лоно справжньої віри"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що взяв жорсткіший курс на збереження суверенітету та незалежності, але й одночасно на зміцнення зв'язків із дружніми та братніми державами, повідомляє Белта.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, відвідуючи на Різдво Христове храм у Мінську.

"Повинен вам сказати, що цей рік буде непростим. Світ зміниться серйозним чином. Світ зміниться у плані об'єднання народів і держав у союзи. Таким державам, як ми, наодинці не просто буде важко вижити, - буде неможливо. Тому я і взяв більше "жорстокий курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були у тісному зв'язку з нашими найближчими друзями та братами, - сказав глава держави. - Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна. Неважливо, що там відбувається сьогодні. Там народ знедолений до крайності. Так довго продовжуватися не може".