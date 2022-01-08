Антивірус Norton 360 таємно майне криптовалюту

У червні 2021 року розробники Norton 360 вбудували у свій антивірус майнер криптовалюти – "ПК і захищений, і заробляє", мовив слоган. Тоді в компанії запевняли, що таким чином вони намагаються захистити користувачів від шкідливого ПЗ для майнінгу, повідомляє УНІАН.

Днями користувачі антивірусу стали скаржитися на неможливість відключення вбудованого в нього майнера Norton Crypto. Згідно з назвою, вона призначена для майнінгу криптовалюти (а саме Ethereum) "коли ваш ПК не використовується" (цитата з офіційного FAQ).

Здавалося б, нічого кримінального в цьому немає – тим більше якщо користувач сам погоджується з установкою майнера та його активацією. Але річ у тому, що під час своєї установки Norton Antivirus ніяк не повідомляє про те, що заодно буде встановлений ще й криптомайнер. Ба більше, функція майнінгу активується, коли антивірус знаходиться в режимі очікування, попри заяви розробників, що Norton Crypto за замовчуванням неактивний.

Пікантності ситуації додає той факт, що видалити криптомайнер просто так не вийде. Для цього потрібно знести весь антивірус і почистити реєстр. Як зауважили користувачі Reddit, новий компонент антивірусу поводиться точнісінько як шкідливе ПЗ.

Хто в зоні ризику

Криптомайнер, вбудований в антивірус Norton 360, запускається далеко не на всіх ПК, навіть якщо не зняти потрібну галочку при установці. Проблема зачіпає наступні пристрої:

Windows 7 SP1;

Windows 8;

Windows 8.1;

Windows 10;

Підтримка "одинадцятки" на момент публікації матеріалу реалізована не була, та й на урізаній Windows 10s майнер теж не запуститься. Також проблема обійде стороною власників ПК на базі Apple macOS або сучасних дистрибутивів Linux.