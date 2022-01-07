Пакистан починає COVID-вакцинацію жінок

Влада виявила, що значна частина домогосподарок не щеплена, а саме ці жінки часто порушують масковий режим, повідомляє Корреспондент.

У місті Карачі, Пакистан, розпочинається поквартирна вакцинальна кампанія, в рамках якої щеплять жінок.

У Пакистані напередодні виявили майже 1300 випадків коронавірусу, що є найвищим показником за два місяці. Влада з'ясувала, що в країні вакцинованих жінок набагато менше, ніж чоловіків.

"Ми виявили, що значна частина домогосподарок не щеплена, вони спілкуються та відвідують весілля без масок", - сказав Касім Сірадж Сумро, парламентський секретар з питань охорони здоров'я уряду провінції Сінд .

Тепер до вакцинальної кампанії будуть задіяні медпрацівниці, які вже давно відіграють важливу роль у загальнонаціональних кампаніях з вакцинації проти поліомієліту в Пакистані.

Зазначимо, що у Пакистані дві дози вакцини отримали близько 70 мільйонів людей, тобто 32% населення.