В тунелях Маска для електромобілів стався конфуз

На техновиставці CES 2022, яка проходить прямо зараз, у тунелі Vegas Loop, побудованому компанією Ілона Маска, який з'єднує частини конференц-центру Лас-Вегаса, утворилася пробка з автомобілів Tesla, повідомляє УНІАН.

Відео з пробками в тунелі з'явилися в соціальних мережах:

— Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022

Іронія в тому, що такі тунелі покликані боротися з пробками, але цього разу щось пішло не так. Хоча й, заради справедливості, варто відзначити, що на поточному етапі автомобілями під землею управляє людина, що і могло послужити причиною утворення заторів.

У коментарях до ролика багато користувачів зауважити, що їм навіть боязко уявити, що буде в разі, якщо в такому тунелі загориться один автомобіль. Ілон Маск на момент написання новини ніяк ситуацію не прокоментував.