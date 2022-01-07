НАТО готове вислухати пропозиції Росії щодо безпеки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий вислухати пропозиції Росії щодо безпеки в Європі. Однак переговори з РФ будуть відбуватися в консультаціях з найближчими партнерами НАТО, повідомляє РБК-Україна.

"Ми завжди готові слухати, що непокоїть Росію. Але для того, щоб діалог був значущим, ми повинні слухати, що непокоїть членів НАТО. Також це має відбуватися в консультації з Україною, Грузією, Молдовою та ЄС" , - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що, попри готовність до діалогу з Росією, країни Альянсу повинні бути готовими до того, що дипломатія не допоможе стримати Москву.

"Ми повинні бути готовими, що дипломатія зазнає поразки. Сьогодні міністри підкреслили, що нова агресія проти України буде мати значні наслідки та дорого коштуватиме Росії" , - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні відбулося закрите засідання міністрів закордонних справ НАТО для обговорення майбутніх переговорів з Росією.

А наступного тижня має відбутися засідання глав оборонних відомств країн НАТО за участі України та Грузії.

Додамо, наступного тижня США та НАТО обговорять з Росією запропоновані нею "гарантії безпеки" в Європі. Російські пропозиції, зокрема, включають заборону на вступ України в НАТО.