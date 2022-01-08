Названо найпопулярніші авіанапрямки серед українців

За підсумками 2021 року громадяни України найчастіше літали до Туреччини. Пік бронювань авіаквитків до цієї країни припав на весну – 24%. Також до трійки найпопулярніших напрямків увійшли Польща та Грузія, посівши друге та третє місце відповідно, повідомляє UBR.

При цьому Польща тимчасово поступилася другою позицією Грузії в сезон літніх відпусток. У цьому напрямі українці забронювали десяту частину (10%) квитків від загальної кількості.

Також до списку популярних напрямків у першому півріччі потрапили ОАЕ та Білорусь. Остання знаходилася на третьому місці до травня, доки авіакомпанії не ввели обмеження на перельоти через цю країну. Крім того, влітку українці активно літали до Чорногорії та Греції, а восени – до Італії та Іспанії.

Не особливою популярністю минулого року користувалися країни Африки. Найменше громадяни бронювали квитки до Конго, Анголи, Зімбабве та Мавританія, що пов'язано з вартістю квитка. На початок березня переліт в один бік обходився від 14800 грн.

Також мінімальним попитом користувалися такі напрямки, як Боснія та Герцеговина, Непал та Бангладеш.

Крім того, скоротився період попереднього бронювання. У період пандемії громадяни планують подорож за 40 днів до вильоту, а раніше було 50 днів.

“Ми помічаємо, що українці дедалі більше подорожують. Наприклад, у 2021 році, незважаючи на пандемію та карантинні обмеження, обсяг бронювання авіаквитків через сервіс Aviasales.ua серед українців збільшився у шість разів», – зазначила менеджер компанії Олена Кирієнко .

За її словами, за останній рік найпопулярнішими напрямками серед вітчизняних туристів був пляжний відпочинок та країни Європи.

Нагадаємо, у жовтні цього року найбільше пасажирів обслужив Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також до трійки лідерів увійшли аеропорт "Львів" та "Київ" (Жуляни).