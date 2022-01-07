Сепаратисти обстріляли позиції ЗСУ у Катеринівки

Позиції українських військових обстрілювали із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляє Корреспондент.

З початку доби на Донбасі сепаратисти один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ЗСУ поблизу Катеринівки. Про це пише прес-центр штабу ООС у п'ятницю, 7 січня.

Сепаратисти обстрілювали позиції українських військових біля Катеринівки із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Обійшлося без втрат серед бійців ЗСУ.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додали у штабі ООС .

Наразі підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі.