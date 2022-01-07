Іран готовий до двосторонніх переговорів щодо збитого МАУ

Іран готовий до двосторонніх переговорів з країнами, які втратили своїх громадян в результаті катастрофи літака МАУ, повідомляє Новое время.

Про це говориться на сайті МЗС країни.

"Іран підтверджує свою готовність до співпраці на двосторонній основі з кожною з цих країн" , — йдеться в заяві відомства.

Підкреслюється, що переговори мають відбуватись з повагою до «суверенітету, внутрішнього законодавства та міжнародних зобов’язань урядів».

У Тегерані також заявили, що «деякі конкретні країни» намагаються використати авіакатастрофу «у власних політичних цілях».

Напередодні МЗС України опублікувало спільну заяву за підсумками зустрічі Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752, куди входять Україна, Канада, Швеція та Велика Британія, в якій вказано, що Іран уникає своїх міжнародно-правових зобов’язань і відмовляється від переговорів щодо компенсацій після катастрофи.

Що відомо про знищення Boeing 737 під Тегераном

Літак Boeing 737−800 авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які перебували на борту, зокрема 11 українців. Більшість жертв були громадянами Ірану та Канади.

На четвертий день після катастрофи іранська сторона офіційно визнала, що літак МАУ збили її військові, які помилково сплутали його з ворожою ціллю.

Розшифровка бортових самописців підтвердила, що лайнер був справний і катастрофа сталась через влучення двох протиповітряних ракет.

Згідно із записом, перша з них завдала літаку значних пошкоджень, але двигуни не відключилися, а пілоти намагалися контролювати політ, проте інша знищила повітряне судно.

Іран наполягає, що авіакатастрофа сталася через помилку оператора ППО, а не за наказом військового керівництва країни. Україна не згодна з цією позицією і вимагає допуску до розслідування та грошової компенсації.

Обвинувачення в причетності до знищення літака МАУ було пред’явлено десятьом іранським чиновникам, але їхні імена і посади Тегеран не розкриває.