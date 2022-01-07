NBC: Вашингтон підготував нову військову допомогу Україні
Адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України, повідомляє РБК-Україна.
Про це інформує американський телеканал NBC.
Як зазначив телеканал, про підготовку нового пакету військової допомоги розповіли неназвані чинні та колишні американські чиновники. Джерело телеканалу, знайоме з думкою українського уряду, повідомило, що Київ сподівається на готовність адміністрації Байдена схвалити додаткову допомогу.
Крім того, адміністрація США, як кажуть чиновники, готова попередити Росію про те, що у разі нового нападу на Україну американська сторона допоможе українським військовим, а також підтримає розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.
Білий дім та Держдепартамент США наразі не коментують інформацію, поширену телеканалом NBC.
Нагадаємо, раніше посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що українські військові отримають додаткову допомогу від Вашингтону.